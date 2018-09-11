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Политологи отметили высказывание Минниханова о запрете абортов

17:59, 11.09.2018
Политологи отметили высказывание Минниханова о запрете абортов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Высказывание президента Татарстана Рустама Минниханова за запрет абортов попало в «Губернаторскую повестку» от 3 — 9 сентября. Данные подготовлены фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».

Глава РТ затронул тему абортов во время посещения Альметьевской детской городской больнице с перинатальным центром, где после капитального ремонта открылась женская консультация.

«Президент (Минниханов, — прим. ред.)публично высказался за запрет абортов. Его слова о том, что аборты следует запретить, меня очень воодушевили. Приятно, что наш президент осознает, что жизнь человека начинается с момента зачатия, что он озабочен демографическими проблемами и готов помогать матерям с детьми, которые больше других нуждаются в помощи», — приводит слова президента Центра защиты семьи, материнства и детства «Умиление» Элины Галиуллиной пресс-служба организации.

Отметим, что Минниханов уже высказывался против абортов как минимум дважды: в 2013-м и в феврале 2018-го.

ОбществоВласть Татарстан
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