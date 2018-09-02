Минниханов проверил качество ремонтных работ в альметьевской больнице

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня посетил «ГАУЗ Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром».

В том числе он осмотрел «Школу счастливых родителей», где проводятся занятия для беременных женщин, работу цифрового ФАП — телемедицинский прием врача. Далее были осмотрены кабинет планирования семьи, кабинет подготовки к родам, где была продемонстрирована уникальная методика подготовки с помощью биологической обратной связи. Минниханов также оценил кабинет психолога, который проводит диагностическое арттерапевтическое занятие.

Он пожелал коллективу успешной и стабильной работы, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Минниханов посетил Альметьевск, где принял участие в открытии скульптуры бурятского художника Даши Намдакова «Каракуз». После чего поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником.