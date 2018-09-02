Новости общества

22:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов проверил качество ремонтных работ в альметьевской больнице

21:29, 02.09.2018
Минниханов проверил качество ремонтных работ в альметьевской больнице
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня посетил «ГАУЗ Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром».

В том числе он осмотрел «Школу счастливых родителей», где проводятся занятия для беременных женщин, работу цифрового ФАП — телемедицинский прием врача. Далее были осмотрены кабинет планирования семьи, кабинет подготовки к родам, где была продемонстрирована уникальная методика подготовки с помощью биологической обратной связи. Минниханов также оценил кабинет психолога, который проводит диагностическое арттерапевтическое занятие.

Он пожелал коллективу успешной и стабильной работы, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Минниханов посетил Альметьевск, где принял участие в открытии скульптуры бурятского художника Даши Намдакова «Каракуз». После чего поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты