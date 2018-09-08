Мантуров выступил против принуждения компаний из «списка Белоусова» к инвестированию

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российским властям не следует принуждать к инвестированию компании металлургического и химического секторов.



По его словам, компании должны вкладывать средства в собственное развитие, передают «Ведомости». При этом Мантуров поддержал принцип инвестирования в развитие российских промышленных предприятий.

«Мы должны максимально создать удобные условия, чтобы предприятия были заинтересованы вкладывать в себя, в развитие наилучших доступных технологий, в создание новых продуктов», — отметил министр.

Напомним, помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов для выполнения майских указов. Идею тогда не поддержали Минэкономразвития, Минприроды, Минпромторг и Минфин РФ.

После этого Министерство финансов разработало новый законопроект о защите инвестиций в российскую экономику и определило их минимальный порог для компаний из «списка Белоусова» в 3 млрд рублей.

