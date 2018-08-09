Путину предложили изъять сверхдоходы металлургов для выполнения майских указов

Помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов для выполнения майских указов.



Излишки предлагается изъять у производителей удобрений и «Сибура» за 2017 год, передает РБК со ссылкой на распоряжение.

«Благодаря рыночной конъюнктуре металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать более 1,5 трлн рублей прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA), а налоговая нагрузка в этих отраслях была ниже, чем в нефтегазовой», — говорится в письме Белоусова.

Отмечается, что Путин поставил резолюцию «Согласен» на этом письме 28 июля 2018 года.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал 7 мая «майский указ». Среди заявленных целей — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности.