Минфин определил минимальный порог инвестиций компаний из «списка Белоусова» в 3 млрд рублей

Минимальный порог инвестиций компаний из «списка Белоусова» в инфраструктурные проекты составит 3 млрд рублей. Проект Минфина базируется на законопроекте по защите и поощрению инвестиций.



«Там цифры названы: предельный размер — 30 млрд руб., минимальный — 3 млрд. 3 млрд — это «входной билет» на стабилизационную защиту инвестиций», — цитирует RNS главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

Напомним, помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов для выполнения майских указов. Идею не поддержали Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг. Также выступил против и Минфин РФ.



Ранее Минфин подготовил законопроект «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» по поддержке частных инвестиций.