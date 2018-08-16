Против изъятия сверхдоходов компаний выступили три министерства

Как минимум три из пяти министерств, которые должны дать заключение по предложению помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у российских компаний, выступили против инициативы.



Идею Белоусова не поддержали Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг, передает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Кроме них, заключения должны дать Минфин и Минэнерго.

Напомним, Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов. В РСПП уже предупредили, что решение обернется массовым уходом инвесторов с российского рынка и может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка на 3 трлн рублей. Ранее руководителей 14 компаний пригласили на прием к Белоусову.

