Минфин РФ не поддержал инициативу Белоусова по изъятию у бизнеса 500 млрд рублей — СМИ

В докладе правительству Минфин РФ выступил против предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у бизнеса 500 млрд руб. в бюджет.

Представитель ведомства и первого вице-премьера Антона Силуанова напомнил, что правительство считает нецелесообразным увеличивать налоги на полученную бизнесом дополнительную прибыль, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Напомним, помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов. Ранее против инициативы выступили три министерства. Идею ранее не поддержали Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг.