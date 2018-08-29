Минфин разработал законопроект о защите инвестиций в российскую экономику

Минфин подготовил законопроект «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» по поддержке частных инвестиций.

Документ разработан в рамках инициативы по инвестированию сверхдоходов компаний в экономику РФ. Им предлагается добровольно заключать договор о защите и поощрении капиталовложений, согласно которому компании будут защищены от изменения законодательства и получат право на налоговые вычеты.

Соглашение заключается между инвестором и государством, общий бюджет проекта должен составлять не менее 10 млрд рублей. Объем частных инвестиций в нем — не менее 3 млрд рублей, пишет ТАСС.

Напомним, помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов для выполнения майских указов. Идею не поддержали Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг. Также выступил против и Минфин РФ.

Позже Белоусов заявил, что обязательного вовлечения компаний в реализацию майских указов не будет.