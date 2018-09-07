Компании из «списка Белоусова» могут профинансировать проекты «Цифровой экономики»

Участники программы «Цифровая экономика» смогут получить финансирование от компаний, попавших в «список Белоусова», если инициатива будет одобрена.

Предложение внес помощник президента Андрей Белоусов. Проекты, по задумке автора, будет отбирать специальная комиссия под руководством первого зампреда правительства Антона Силуанова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, передают «Ведомости» со ссылкой на источники.

В случае одобрения проекта комиссией, он сможет получить реальную финансовую помощь от компаний, у которых ранее Белоусов предложил изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов для выполнения майских указов. Идею тогда не поддержали Минэкономразвития, Минприроды, Минпромторг и Минфин РФ.

После этого Министерство финансов разработало новый законопроект о защите инвестиций в российскую экономику и определило их минимальный порог для компаний из «списка Белоусова» в 3 млрд рублей.