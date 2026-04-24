Иностранцам в РФ хотят ограничить больничные: стаж взносов от шести месяцев
Сейчас постоянно и временно проживающие в РФ иностранцы получают пособия наравне с россиянами без минимального срока уплаты взносов
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил установить для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих в России, условие уплаты страховых взносов не менее шести месяцев для получения пособий по временной нетрудоспособности. Законопроект с учетом замечаний Кабмина направлен на заключение в правительство РФ, пишет РИА «Новости».
Согласно действующему законодательству, иностранцы, постоянно или временно проживающие в РФ, подлежат обязательному социальному страхованию на тех же условиях, что и россияне. Для временно пребывающих иностранцев (кроме высококвалифицированных специалистов) уже действует условие уплаты взносов не менее шести месяцев, при этом право на пособия по материнству у них отсутствует.
Автор инициативы предлагает распространить аналогичные условия на иностранцев, постоянно или временно проживающих в России, работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам. Принятие законопроекта, по мнению Нилова, позволит оптимизировать расходы бюджета Социального фонда России.
