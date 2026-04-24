В Богатых Сабах прошел мастер-класс мозаичиста Марата Наби

Мероприятие организовали в честь предстоящего 140-летия Габдуллы Тукая

Фото: предоставлено Ильей Вольфсоном

В единственном в Татарстане мозаичном центре, который расположен в Богатых Сабах, прошел мастер-класс ведущего мозаичиста России Марата Наби. Его организовали депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон и глава Сабинского района Раис Минниханов в честь предстоящего 140-летия Габдуллы Тукая.



— Решили, что вместе с 40 воспитанниками центра будем делать масштабное четырехметровое мозаичное панно по мотивам сказок Тукая. Работая над эскизом, Марат вдохновился советской мозаикой, которой была украшена одна из старых остановок под Казанью. По его словам, это очень талантливая работа, мотивы которой заслуживают второй жизни и более подходящего места. Думаем, что она найдет новый дом в одном из знаковых мест в Богатых Сабах, — написал Илья Вольфсон в телеграм-канале.