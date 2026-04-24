Росфинмониторинг внес «Чеченскую Республику Ичкерия*» в список террористов

В список попали министерства и ведомства ЧРИ, включая МИД, Минобороны, Минюст, а также консульства и представительства в 15 странах

Росфинмониторинг внес организацию «Чеченская Республика Ичкерия*», созданную в форме общественного движения, в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В список также включены все ее структурные подразделения: Государственный комитет деоккупации ЧРИ*, министерства госбезопасности, обороны, иностранных дел, внутренних дел, юстиции, экономики и финансов, информации, здравоохранения, а также парламент, Национальное бюро расследований, департаменты культуры и по делам молодежи и спорта.

Кроме того, в реестр внесены консульства ЧРИ* в Латвии, Польше, Украине, Чехии, Турции и представительства в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Литве, Норвегии, Польше, Финляндии, Франции, Турции и Швеции.

Ариана Ранцева