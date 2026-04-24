Россия вернула 193 военных из украинского плена

16:24, 24.04.2026

Освобожденные российские военные находятся в Беларуси, где получают медицинскую и психологическую помощь, затем их отправят в РФ на лечение и реабилитацию

Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Сейчас российские военные находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем их отправят в Россию на лечение и реабилитацию. Посредниками выступили США и ОАЭ.

Ранее Россия передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих ВСУ.

Ариана Ранцева

