Россия вернула 193 военных из украинского плена
Освобожденные российские военные находятся в Беларуси, где получают медицинскую и психологическую помощь, затем их отправят в РФ на лечение и реабилитацию
Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Сейчас российские военные находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем их отправят в Россию на лечение и реабилитацию. Посредниками выступили США и ОАЭ.
Ранее Россия передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих ВСУ.
