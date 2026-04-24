Нетаньяху вылечил рак предстательной железы, обнаруженный на ранней стадии

Размер образования составлял менее одного сантиметра, метастазов не было

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху опубликовала ежегодный медицинский отчет о состоянии здоровья главы правительства. Согласно документу, он вылечил рак предстательной железы, обнаруженный на ранней стадии, пишет РИА «Новости».

В декабре 2024 года Нетаньяху перенес успешную операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы и с тех пор находился под регулярным медицинским наблюдением.

— В рамках планового наблюдения после операции исследование МРТ выявило крошечное пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками в предстательной железе. Дополнительные исследования подтвердили, что это действительно было случайное обнаружение рака предстательной железы на ранней стадии... без метастазов, — говорится в заключении.

Врачи предложили Нетаньяху два варианта: оставаться под наблюдением или пройти целенаправленную лучевую терапию. Премьер-министр выбрал лечение, которое оказалось полностью успешным, с полным исчезновением образования, что подтверждено всеми рентгенологическими и лабораторными исследованиями.



Ариана Ранцева