СК РФ прибыл в ЦАР разбираться в убийстве российских журналистов

Группа Следственного комитета РФ прибыла в столицу Центральноафриканской республики. Они рассчитывают за два дня разобраться в обстоятельствах гибели российских журналистов.

Программа пребывания пока не сформирована, но обратный вылет запланирован на 29-е число. Таким образом, трем следователям может хватить времени только на ознакомление с делом и допрос свидетеля, передает «Фонтанка».

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела доставили в Москву. Расторгуеву посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись. Расследование убийства журналистов в ЦАР организует и профинансирует Федеральное агентство новостей.