За пять месяцев 2018 года в России ликвидировали почти 3 тысячи туристических компаний

За первые пять месяцев 2018 года с российского туристического рынка ушли почти 3 тысячи туристических организаций. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом новых туристских компаний зарегистрировано на 13% меньше. В Ростуризме считают это естественным уходом с рынка неэффективных участников. В свою очередь, эксперты связывают тенденцию с тем, что турбизнес становится менее выгодным, а россияне все чаще путешествуют самостоятельно.

Напомним, с проблемами в турбизнесе столкнулась компания «Натали Турс» В одном из старейших российских туроператоров волной пошли отмены рейсов и проблемы с перевозкой туристов. Клиенты «Натали Турс» столкнулись со сложностями при заселении в отели. В итоге долги компании перед клиентами оценили в $15 млн. Проверкой оператора занялись как в СКР, так и в прокуратуре. Уже в начале сентября «Натали Турс» могут исключить из реестра туроператоров.