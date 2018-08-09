Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников «Натали Турс»

Прокуратура Москвы по результатам проведенной проверки потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании «Натали Турс».



Аннулировавшего путевки туроператора проверили на соблюдение закона о защите прав потребителей, передает «Интерфакс».

«Материалы прокурорской проверки соблюдения туроператором требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», — заявила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Напомним, 4 июля туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. По оценке АТОР, ущерб пострадавших туристов «Натали Турс» превысил 1,1 млрд рублей. В РСТ заявили, что компания игнорирует претензии пострадавших клиентов и не торопится возвращать деньги.