Следком начал проверку в отношении «Натали турс» — РСТ

Следственный комитет России начал проверку по факту неисполнения «Натали Турс» обязательств перед клиентами. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.



«Следственный комитет начал проверку по факту неисполнения «Натали Турс» обязательств по реализованным турам. Сотрудники компании подтверждают, что в минувшую пятницу в офисе туроператора побывали представители ведомства, а еще один источник сообщил, что была изъята часть документации»,— приводит «Коммерсант» слова Тюриной.

Отмечается, что всего в туроператоре остается 15 сотрудников, остальных попросили уволиться задним числом в обмен на зарплату за июнь.

По словам Тюриной, клиенты «Натали турс» до сих пор не могут получить деньги за аннулированные туры. При этом она отметила, что все находящиеся за рубежом клиенты туроператора вернутся в Россию до 23 июля.

Напомним, 4 июля туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Долги перед клиентами составили $15 млн рублей.