«Натали Турс» могут исключить из реестра туроператоров после 3 сентября

Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм) сможет с 3 сентября исключить компанию «Натали Турс» из Единого федерального реестра туроператоров, если компания не приступит к исполнению обязательств или не объявит о прекращении деятельности.



В сентябре вступают в силу изменения в закон «Об основах туристской деятельности», согласно которому Ростуризм сможет исключать из реестра туроператоров компании, которые прекратили выполнение обязательств по всем договорам без публичного объявления, передает «РИА Новости» со ссылкой на председателя транспортного комитета ассоциации «Турпомощь» Дмитрия Горина.

«Если к началу сентября туроператор «Натали Турс» не приступит к исполнению своих обязательств перед туристами и не объявит официально о прекращении своей деятельности, то возможен вариант, что Ростуризм сочтет возможным использовать свое право исключить «Натали Турс» из реестра туроператоров»,— отметил Горин.

Ранее сообщалось, что в случае, если «Натали Турс» объявит о банкротстве, клиенты компании смогут получить в качестве страховой выплаты максимум 4,2% от стоимости путевки.