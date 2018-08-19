США могут ввести санкции против «Северного потока — 2» в ближайшие недели — СМИ

Новый пакет санкций США против компаний, которые участвуют в проекте газопровода «Северный поток — 2», находится в высокой стадии проработки. Об этом рассказали бывшие и действующие американские чиновники.

По данным The Wall Street Journal, санкции могут быть введены в течение нескольких недель.

Отмечается, что санкции направлены на то, чтобы остановить строительство газопровода в связи с опасениями, что он «усилит зависимость Европы от российского газа».

Один из политиков уточнил, что работу над ограничительными мерами почти завершили Белый дом, Госдепартамент, а также министерства торговли и энергетики.

Ранее президент России Владимир Путин перед переговорами с Ангелой Меркель отметил значимость газопровода «Северный поток — 2» для Европы. Он подчеркнул, что газопровод не закрывает возможности транзита «голубого топлива» через территорию Украины.