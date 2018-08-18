Путин отметил важность «Северного потока-2» для Европы

Президент России Владимир Путин перед переговорами с Ангелой Меркель отметил значимость газопровода «Северный поток-2» для Европы.

«Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное, удовлетворить растущий спрос экономики Европы на энергоресурсы» — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.



Президент России подчеркнул, что газопровод не закрывает возможности транзита «голубого топлива» через территорию Украины.

Меркель, в свою очередь, призвала сохранить транзит газа через Европу после запуска «Северного потока — 2».



По пути в Германию президент России совершил частный визит в Австрию, где посетил свадьбу министра иностранных дел республики Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера.

