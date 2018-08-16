Итоги дня: модернизированный Ту-22М3М, новые авиарейсы из Казани и российские вложения в госдолг США в офшорах

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 16 августа.



В Казани на территории авиационного завода имени С.П. Горбунова презентовали новый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, который модернизировали почти два года. Также стало известно, что Минпромторг РФ намерен пролоббировать осенью дополнительные 19 млрд рублей госинвестиций в продолжающуюся технологическую модернизацию завода. Подробно — в материале «Реального времени».

Эксперты Совета по международным отношениям США (CFR) сообщили, что Россия спрятала свои вложения в американский госдолг на офшорных счетах. По их мнению, таким образом Россия пытается спасти свои средства от возможных санкций.

В казанском Кремле анонсировали запуск прямых рейсов из Международного аэропорта «Казань» в Париж, Тегеран и Мюнхен в 2019 году. При этом уже осенью из Казани можно будет вылететь в Красноярск и Астрахань.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин в частных подворьях Апастовского, Дрожжановского, Кайбицкого, Камско-Устьинского и Тетюшского районов. При этом на территориях останутся ограничения на вывоз инкубационных яиц и птицы.

Тем временем заместитель председателя «Внешэкономбанка» Петр Золотарев покинул пост по собственному желанию.

