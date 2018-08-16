Минниханов отменил карантин по птичьему гриппу в 5 районах Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился об отмене карантина на отдельных территориях в пяти районах республики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте президента РТ.

Карантин, установленный в связи с распространением птичьего гриппа и угрозой его распространения, действовал в частных подворьях Апастовского, Дрожжановского, Кайбицкого, Камско-Устьинского и Тетюшского районов.

Документом также вводятся ограничения на вывоз с указанных территорий инкубационного яйца и живой птицы в другие хозяйства.

Напомним, что в конце июля карантин по птичьему гриппу ввели на территории частных подворий в пяти районах Татарстана. Позднее карантин был установлен в Буинском районе республики.

