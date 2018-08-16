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Россия перенесла в офшоры вложения в американский госдолг — СМИ

14:02, 16.08.2018
Россия перенесла в офшоры вложения в американский госдолг — СМИ
Фото: pixabay.com

Эксперты Совета по международным отношениям США (CFR) утверждают, что Россия спрятала свои вложения в американский госдолг на офшорных счетах.

Аналитики обнаружили, что владения госдолгом США существенно выросли в Бельгии и на Каймановых Островах — на 25 млрд и 20 млрд долларов соответственно, говорится в исследовании.

По мнению экспертов, таким образом Россия пытается спасти свои средства от возможных санкций.

Ранее сообщалось, что Россия сократила на 84% свои вложения в американские долговые бумаги — с $96 до $15 млрд.

ЭкономикаБанки
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