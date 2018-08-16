Зампред Внешэкономбанка Петр Золотарев покинул свой пост

Заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Золотарев покинул пост по собственному желанию.

«Заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Петр Золотарев освобожден от занимаемой должности в связи с уходом по собственному желанию», — приводит слова представителя пресс-службы ВЭБа ТАСС.

Золотарев занимал эту должность с марта 2017 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем министра экономического развития РФ бывшего руководителя Внешэкономбанка Сергея Горькова. Он занимал пост главы ВЭБа с конца февраля 2016 года до мая 2018 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка.