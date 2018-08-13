Суд отменил решение избиркома о регистрации бывшего главы Ижевска кандидатом в депутаты

Решение Октябрьской территориальной избирательной комиссии Ижевска о регистрации бывшего главы Ижевска Юрия Тюрина в качестве кандидата в депутаты гордумы признано незаконным.

Такое постановление сегодня принял Октябрьский районный суд столицы Удмуртии по иску другого кандидата в депутаты — Адхарии Трифоновой.

Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщил ее представитель Сергей Окулов.

Он пояснил, что на заседании сегодня была озвучена только резолютивная часть решения. По нему иск об отмене регистрации Тюрина удовлетворен. Постановление Октябрьской ТИК признано незаконным. При этом вторым пунктом идет требование к ТИК провести повторное заседание, на котором комиссия должна вновь рассмотреть вопрос о регистрации Тюрина.

Этот пункт у Окулова вызвал вопросы, так как срок регистрации кандидатов в депутаты истек на прошлой неделе. Мотивировочная часть решения будет объявлена утром 14 августа. При этом он пояснил, что поводом для подачи иска послужило наличие у Тюрина подписей избирателей, в действительности которых у авторов иска имеются сомнения. По его словам, присутствовавший на заседании прокурор также высказался, что как минимум две подписи должны быть признаны недействительными. В этом случае у Тюрина останется только 110 действительных подписей избирателей, что недостаточно для регистрации.

Между тем представитель Тюрина — депутат Госсовета Удмуртии Сергей Лукьянчиков пояснил «Реальному времени», почему суд постановил провести повторное заседание ТИК.

— Юрием Александровичем было сдано определенное количество подписей. Часть он забраковал сам. По итогам сбора подписей составил протокол, в котором указал, что сдал 16 листов со 123 подписями. Октябрьская ТИК проверяла подписи подряд, в том числе и вычеркнутые. Закон говорит о том, что если подписи вычеркнуты, то необходима оговорка кандидата на самом подписном листе или в протоколе. Мы считали, что Юрий Тюрин сделал эту оговорку, сдав протокол на 16 листах, — сказал Лукьянчиков.



Таким образом, часть сданных в ТИК подписей избирателей были изначально забракованы штабом Тюрина и вычеркнуты, но в протоколе это не было оговорено. Поэтому по требованию представителей другого кандидата эти подписи все равно засчитали. По сегодняшнему решению суда ТИК не должна учитывать эти подписи. В этом случае процент брака будет ниже минимального, что позволит зарегистрировать Юрия Тюрина в качестве кандидата повторно, пояснил собеседник издания.

Напомним, Юрий Тюрин объявил о своей отставке с поста главы Ижевска 3 мая. В конце июля он сообщил в соцсетях о намерении участвовать в дополнительных выборах депутатов городской думы по Колтоминскому одномандатному округу №10. 3 августа Октябрьская ТИК Ижевска приняла единогласное решение зарегистрировать его в качестве кандидата. Недействительными признаны были 11 подписей избирателей, что в пределах допустимого. Однако представители одного из кандидатов высказали мнение, что еще ряд подписей должны быть признаны недействительными из-за неоговоренных исправлений.

Дополнительные выборы в пяти одномандатных округах в Ижевске состоятся 9 сентября.