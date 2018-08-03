Экс-мэра Ижевска допустят до выборов в городскую думу

Бывшего главу Ижевска Юрия Тюрина зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты городской думы по 10-му Колтоминскому одномандатному округу. Соответствующее решение приняла рабочая группа, сообщил «Реальному времени» источник, близкий к экс-главе Ижевска.

Между тем ранее в телеграм-каналах появилась информация, что это не произойдет, потому что якобы среди сданных им подписей избирателей нашли слишком много брака. Сообщалось, что из 123 подписей, которые сдал Тюрин, якобы 18 были признаны комиссией недействительными. При этом по закону допустим брак не более чем в 11 подписях.

Однако в итоге рабочей группой были признаны недействительными 11 подписей. Собеседник издания рассказал, что в поданных списках с подписями было 11 вычеркнутых фамилий.

— То есть их в штабе Тюрина сами вычеркнули. Но в акте о сдаче списка с подписями не указали, что есть вычеркнутые фамилии подписантов. В итоге один из членов рабочей группы настоял признать их действительными, но тут же и забраковал. Еще по трем фамилиям ожидалось заключение эксперта. Но подписи все живые, настоящие. Единственное, у одного паспорт оказался просроченным, — рассказал собеседник издания.

Сегодня рабочая группа подписала протокол, признав недействительными 11 подписей. В понедельник Юрия Тюрина официально зарегистрируют кандидатом в депутаты Городской думы Ижевска по 10-му округу.

Напомним, о своем намерении участвовать в выборах Юрий Тюрин сообщил 25 июля. Он идет в качестве самовыдвиженца. Пост главы Ижевска он покинул в мае этого года.