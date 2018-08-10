Венесуэла запросила у Колумбии экстрадицию подозреваемых в покушении на Мадуро

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб провели встречу с советником посольства Колумбии в Каракасе Аугусто Бланко. Чиновники запросили у Бланко экстрадицию подозреваемых в причастности к попытке покушения на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.



«Глава МИД Арреаса и генеральный прокурор Сааб встретились с дипломатическим представителем Колумбии в Каракасе Бланко, чтобы обсудить процедуры экстрадиции тех, кто принимал участие в покушении на убийство президента Мадуро», — передает RT.

Напомним, в Каракасе было совершено покушение на президента Николаса Мадуро при помощи беспилотников со взрывчаткой. Их обезвредили снайперы. Ответственность за попытку покушения взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты». Позже появилось видео момента покушения.

Власти страны задержали 11 репортеров.

