В Венесуэле задержали 11 репортеров после покушения на Мадуро

Власти Венесуэлы задержали 11 журналистов после покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил в своем Twitter Национальный профсоюз работников венесуэльской печати.



«11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили. Мы не приемлем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию», — говорится в сообщении журналистов.

Отмечается, что среди задержанных числятся работники венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.

Ранее в Каракасе было совершено покушение на президента Николаса Мадуро при помощи беспилотников со взрывчаткой. Их обезвредили снайперы. Ответственность за попытку покушения взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты». Позже появилось видео момента покушения.

