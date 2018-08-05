На президента Венесуэлы совершили покушение с помощью беспилотников

В столице Венесуэлы Каракас во время церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии совершено покушение на президента Николаса Мадуро. В результате ранения получили 7 человек, сам глава государства не пострадал.

Как сообщает ТАСС, покушение на Мадуро было совершено при помощи беспилотников со взрывчаткой. Их обезвредили снайперы.

Ответственность за попытку покушения взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты». Соответствующее сообщение в Twitter группировки появилось вскоре после инцидента.

Ранее Мадуро был переизбран президентом Венесуэлы.