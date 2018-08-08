В Голливуде призвали убрать звезду Трампа с Аллеи славы

Муниципальный совет Западного Голливуда принял резолюцию с призывом убрать звезду президента США Дональда Трампа с Аллеи славы.



Городские власти отметили, что «обращение с женщинами и другие действия» американского президента «вызывают тревогу», передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что окончательное решение принимает Торговая палата Голливуда. Ее председатель Лерон Габлер заявил, что звезда Трампа останется, поскольку она является частью исторического облика Аллеи славы.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 августа начали возводить стену на границе с Мексикой. До этого американский лидер пригрозил остановить работу правительства, если Демократическая партия не проголосует за «безопасность границ».