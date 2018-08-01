Трамп объявил о начале строительства стены на границе США и Мексики

США начали возводить стену на границе с Мексикой. Об этом объявил президент США Дональд Трамп на встрече с группой активистов Республиканской партии в штате Флорида.

«Мы уже начали строительство стены. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены», — приводит его слова RT.

Ранее Трамп пригрозил остановить работу правительства, если Демократическая партия не проголосует за «безопасность границ». Проект включает в себя строительство стены на границе с Мексикой.