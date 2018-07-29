Трамп обещал остановить работу правительства из-за закона о миграции

Президент США Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства, если демократическая партия не проголосует за «безопасность границ». Проект включает в себя строительство стены на границе с Мексикой.



«Мне придется „прекратить работу“ правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает в себя строительство стены! Необходимо избавиться от лотереи, поимки и освобождения и т.п., и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы к нам в страну приезжали выдающиеся люди», — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее США объявили об отказе от участия в глобальном договоре о миграции. Позже суд в Сиэтле частично снял введенный Трампом запрет на въезд в страну мигрантам из мусульманских стран.