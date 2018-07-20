Итоги дня: домашний арест Даутовой, мнение Путина о пенсионной реформе и график выходных дней на 2019 год

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 20 июля.

Сегодня Приволжский районный суд Казани поместил под домашний арест бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгению Даутову до 6 октября.

Ей инкриминируют два эпизода по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), четыре эпизода по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и один эпизод по статье 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов»). Свою вину экс-глава банка признала.

В пятницу стало известно, что правительство создаст в Минфине департамент по противодействию санкциям. Он станет 25-м в ведомстве. Министерство также наделяется новым полномочием — взаимодействовать с иностранными госорганами и международными организациями по вопросам финансовых санкций.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Он заявил, что ему эта идея не нравится, как и большинству граждан. Он подчеркнул, что окончательного решения нет.

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году. Россияне в случае принятия документа будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая, с 2 по 4 ноября и 12 июня.

Сегодня «Новая газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивавшие заключенного Евгения Макарова. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года. После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку. Затем Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».