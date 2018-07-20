В Минфине создадут департамент по противодействию антироссийским санкциям

Правительство создаст в Минфине департамент по противодействию санкциям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Министерство финансов Российской Федерации осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц», — сказано в тексте документа.



Ранее сообщалось, что Россия введет санкции против нескольких сотен физических и юридических лиц Украины.