СК возбудил уголовное дело после видео с пытками в ярославской колонии

Следственный комитет возбудил дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» после публикации «Новой газетой» видео с пытками заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1.

«По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1, расположенной в городе Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям», — говорится на сайте СК.

Сегодня «Новая Газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивавшие заключенного Евгения Макарова. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года. После ФСИН и СК по данному факту начали проверку.