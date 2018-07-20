ФСИН и СК начали проверку после публикации видеозаписи пыток в ярославской колонии

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области начало проверку после публикации «Новой газетой» видео с пытками заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1.

«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также проверку начал и следственный комитет по региону, сообщает progorod76.ru.

Сегодня «Новая Газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивавшие заключенного Евгения Макарова. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года, утверждает газета.

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