Итоги дня: банкротство Мусина, птичий грипп в Татарстане и рекордный штраф Google

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 18 июля.

Сегодня Арбитражный суд РТ признал бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина банкротом. В качестве арбитражного управляющего была определена Елена Рогожкина, член СРО «Возрождение». В отношении Мусина введена процедура реализации имущества.

В Татарстане обнаружили случаи заражения гриппом птиц. Вирус был найден в селах Шеланга Дрожжановского района (погибли 30 кур), Ульянково Кайбицкого района (20), Вожжи Тетюшского района (18), Верхнее Балтаево Апастовского района. Сегодня утром два очага инфекции также были обнаружены в Камско-Устьинском районе РТ. Отмечается, что источником инфекции стала птица, завезенная из Чувашии.

Госдума сегодня приняла ряд важных законопроектов. Так, в первом чтении одобрен законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации. Во втором чтении депутаты приняли документ, повышающий ставку НДС с 18% до 20%. Также в третьем и окончательном чтении нижняя палата одобрила поправки об ужесточении ответственности за незаконные организацию и проведение лотерей и азартных игр.



Еврокомиссия в среду оштрафовала компанию Google на рекордные €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Суть претензии заключается в том, что компания устанавливала условия лицензирования на свою операционную систему, отдавая таким образом приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам.

В Горкинско-Ометьевском лесу сегодня стартовал третий этап благоустройства. В нем расширят существующую сеть тропинок и дорожек для доступа ко всем арт-объектам, а также обустроят площадку для выгула собак. Работы должны завершиться 1 августа.