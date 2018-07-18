Госдума одобрила закон о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации.

«В день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. При этом на время прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы, сказано в пояснительной записке», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Минздрав РФ втрое увеличит план по диспансеризации.