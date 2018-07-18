Новости общества

17:12 МСК
Новости раздела
Общество

В Горкинско-Ометьевском лесу стартовал третий этап благоустройства

16:37, 18.07.2018
В Горкинско-Ометьевском лесу стартовал третий этап благоустройства
Фото: metshin.ru

В Горкинско-Ометьевском лесу сегодня стартовал третий этап благоустройства.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в парке расширят существующую сеть тропинок и дорожек для доступа ко всем арт-объектам, а также обустроят площадку для выгула собак.

Работы должны завершиться 1 августа.

Напомним, что на работы по благоустройству города из федерального бюджета в этом году выделено 1,258 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем