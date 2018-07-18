В Горкинско-Ометьевском лесу стартовал третий этап благоустройства

В Горкинско-Ометьевском лесу сегодня стартовал третий этап благоустройства.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в парке расширят существующую сеть тропинок и дорожек для доступа ко всем арт-объектам, а также обустроят площадку для выгула собак.

Работы должны завершиться 1 августа.

Напомним, что на работы по благоустройству города из федерального бюджета в этом году выделено 1,258 млрд рублей.