Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за незаконную организацию азартных игр

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки об ужесточении ответственности за незаконные организацию и проведение лотерей и азартных игр.

Так, за нелегальную организацию азартных игр виновники будут наказываться штрафом до 500 тыс. рублей либо обязательными работами до 240 часов, либо ограничением свободы до четырех лет или лишением свободы до двух лет.

Кроме того, поправками устанавливается административная ответственность за распространение лотерейных билетов лицам, не достигшим 18 лет. За это будут грозить штрафы от 3 до 40 тыс. рублей, пишет «РИА Новости».

Также вводятся штрафы за привлечение несовершеннолетних к работе в игорных заведениях — от 30 до 500 тыс. рублей.