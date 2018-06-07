Еврокомиссия может оштрафовать Google на 11 миллиардов долларов

Еврокомиссия (ЕК) может вынести решение по делу мобильной операционной системы Android компании Google в ближайшие недели.

Точный размер штрафа, который придется выплатить компании за нарушение антимонопольного законодательства, пока неизвестен. Но, по данным Financial Times, его сумма может доходить до $11 млрд.

Суть претензии заключается в том, что компания устанавливала условия лицензирования на свою операционную систему, отдавая таким образом приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляя права конкурентов.

В Еврокомиссии считают, что компания устанавливала условия лицензирования на ОС Android, которые давали приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам, ущемляя права конкурентов, разработчиков и потребителей.

