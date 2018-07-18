Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС до 20%

Госдума приняла во втором чтении законопроект, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Нововведения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Согласно документу, повышение НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

Напомним, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 20% 3 июля.