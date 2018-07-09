РСТ: все туристы чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все туристы, которые являются участниками чартерных программ «Натали Турс», вернулись в минувшие выходные из-за рубежа в Россию. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.



«За субботу-воскресенье в Россию вернулись все туристы, купившие у «Натали Турс» туры с чартерными рейсами. Это 500 с небольшим человек, вернулись они на его чартерах. Программы завершены полностью, туристы отдохнули, не прекращали свой отпуск, то есть обязательства туроператора были исполнены», — сказал он.

По его словам, около 3 тыс. человек по-прежнему остаются за границей. У них у всех есть обратные билеты, пишет «РИА Новости».

4 июля туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Долги перед клиентами составили $15 млн рублей.