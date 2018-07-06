«Натали Турс» задолжала клиентам $15 млн

Российский туроператор «Натали Турс» аннулировал около 10 тысяч туров общей стоимостью около $15 млн. Об этом сообщил гендиректор компании Владимир Воробьев.

«Точное количество проданных и аннулированных туров Воробьев не обозначил, но назвал предварительную цифру — до 10 тысяч, а их общая стоимость порядка $15 млн», — сказал он.

По его словам, компания не будет останавливать деятельность и использовать для выплаты компенсаций фингарантии. Вместо этого туроператор предложил агентам и туристам перенести время оказания туристических услуг на период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года. При этом если турист отказывается от такой схемы, возмещение ему будет выплачиваться в порядке общей очереди. Сроки возврата неизвестны, пишет ТАСС.

4 июля туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Позже компания начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры. На выплаты по несостоявшимся поездкам уже направлено 800 тыс. рублей.