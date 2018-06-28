Премьер Польши заявил о вероятном продлении санкций ЕС против России 29 июня
29 июня страны Евросоюза, скорее всего, продлят санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, сейчас ведутся переговоры со странами, которые «не настроены на продление санкций».
«Думаю, что у нас получится их убедить в необходимости нового продления. Большая вероятность, что саммит решит продлить эти санкции», — цитирует польского политика «РИА Новости».
Ранее в Италии призвали не делать продление санкций против России автоматическим. При этом в Европарламенте приняли резолюцию, призывающую Евросоюз продлить меры против РФ.ОбществоВласть
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