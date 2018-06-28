Премьер Польши заявил о вероятном продлении санкций ЕС против России 29 июня

29 июня страны Евросоюза, скорее всего, продлят санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, сейчас ведутся переговоры со странами, которые «не настроены на продление санкций».

«Думаю, что у нас получится их убедить в необходимости нового продления. Большая вероятность, что саммит решит продлить эти санкции», — цитирует польского политика «РИА Новости».

Ранее в Италии призвали не делать продление санкций против России автоматическим. При этом в Европарламенте приняли резолюцию, призывающую Евросоюз продлить меры против РФ.