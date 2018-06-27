В Италии призвали не делать продление санкций против России автоматическим

Санкции в отношении России, по мнению премьер-министра Италии Джузеппе Конте, не должны быть автоматическими.

«На саммите 28 и 29 июня в Брюсселе будут обсуждаться отраслевые санкции в отношении России. <…> Необходима осторожность, санкции являются средством, а не целью», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, он отметил, что Рим продолжит поддерживать россиян и итальянцев, у которых бизнес в России.

Напомним, в Европарламенте приняли резолюцию, призывающую Евросоюз продлить санкции против России.