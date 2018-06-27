Новости общества

02:23 МСК
Новости раздела
Общество

В Италии призвали не делать продление санкций против России автоматическим

13:42, 27.06.2018
В Италии призвали не делать продление санкций против России автоматическим
Фото: minsvyaz.ru

Санкции в отношении России, по мнению премьер-министра Италии Джузеппе Конте, не должны быть автоматическими.

«На саммите 28 и 29 июня в Брюсселе будут обсуждаться отраслевые санкции в отношении России. <…> Необходима осторожность, санкции являются средством, а не целью», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, он отметил, что Рим продолжит поддерживать россиян и итальянцев, у которых бизнес в России.

Напомним, в Европарламенте приняли резолюцию, призывающую Евросоюз продлить санкции против России.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем