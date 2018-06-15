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Европарламент призвал ЕС продлить санкции против России

01:33, 15.06.2018
Европарламент призвал ЕС продлить санкции против России
Фото: minsvyaz.ru

В Европарламенте приняли резолюцию, призывающую Евросоюз продлить санкции против России.

Парламентарии призывают государства-члены ЕС «оставаться твердыми и едиными в осуществлении согласованных санкций против России и продлевать их». Кроме того, чиновники потребовали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской тюрьме.

«Депутаты Европарламента требуют, чтобы российские власти немедленно и безоговорочно освободили украинского кинорежиссера Олега Сенцова и более 70 украинских граждан, незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове», — говорится в сообщении Европарламента.

Отмечается, что за документ проголосовали 485 парламентариев, еще 76 высказались против, 66 человек воздержались.

Ранее Ксения Собчак передала президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании 16 человек, в том числе Олега Сенцова.

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