Европарламент призвал ЕС продлить санкции против России

В Европарламенте приняли резолюцию, призывающую Евросоюз продлить санкции против России.

Парламентарии призывают государства-члены ЕС «оставаться твердыми и едиными в осуществлении согласованных санкций против России и продлевать их». Кроме того, чиновники потребовали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской тюрьме.



«Депутаты Европарламента требуют, чтобы российские власти немедленно и безоговорочно освободили украинского кинорежиссера Олега Сенцова и более 70 украинских граждан, незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове», — говорится в сообщении Европарламента.



Отмечается, что за документ проголосовали 485 парламентариев, еще 76 высказались против, 66 человек воздержались.



Ранее Ксения Собчак передала президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании 16 человек, в том числе Олега Сенцова.