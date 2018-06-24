ЧМ-2018: 24 июня — Англия с Панамой и другие заключительные матчи 2-го тура
24 июня завершатся игры второго тура группового этапа на чемпионате мира по футболу — 2018 в России.
Еще один фаворит пройдет экзамен на прочность нервов — англичане.
- Нижний Новгород, группа «G», 15.00 мск, Англия — Панама, Первый канал,
- Екатеринбург, группа «H», 18.00 мск, Япония — Сенегал, трансляция — «Матч ТВ»
- Казань, группа «H», 21.00 мск, Польша — Колумбия, трансляция – Первый канал.
Накануне бельгийцы и тунисцы обновили рекорд результативности чемпионата, на двоих забив семь мячей, причем два гола состоялись в добавленное время — 5:2.
Мексиканцы одержали вторую победу, но в то же добавленное время пропустили необязательный, но красивый гол от Южной Кореи — 2:1.
Самый главный гол в добавленные 5 минут забили действующие чемпионы мира немцы, едва не лишившись шанса дальше защищать титул. Гол со штрафного Тони Крооса стал победным против шведов — 2:1.
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