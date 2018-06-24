ЧМ-2018: 24 июня — Англия с Панамой и другие заключительные матчи 2-го тура

24 июня завершатся игры второго тура группового этапа на чемпионате мира по футболу — 2018 в России.

Еще один фаворит пройдет экзамен на прочность нервов — англичане.

Нижний Новгород, группа «G», 15.00 мск, Англия — Панама, Первый канал,

Екатеринбург, группа «H», 18.00 мск, Япония — Сенегал, трансляция — «Матч ТВ»

Казань, группа «H», 21.00 мск, Польша — Колумбия, трансляция – Первый канал.

Накануне бельгийцы и тунисцы обновили рекорд результативности чемпионата, на двоих забив семь мячей, причем два гола состоялись в добавленное время — 5:2.

Мексиканцы одержали вторую победу, но в то же добавленное время пропустили необязательный, но красивый гол от Южной Кореи — 2:1.

Самый главный гол в добавленные 5 минут забили действующие чемпионы мира немцы, едва не лишившись шанса дальше защищать титул. Гол со штрафного Тони Крооса стал победным против шведов — 2:1.

