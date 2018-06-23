Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Швеции со счетом 2:1

Сборная Германии по футболу одержала победу над Швецией. Встреча группы F прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1.

Счет открыл нападающий команды Швеции Ола Тойвонен. Марко Ройс забил ответный мяч. Победный мяч в ворота Швеции отправил Тони Кроос.

Ранее в матче группы F сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани.